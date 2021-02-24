В Миндортрансе РТ назвали причину отмены льготного проезда из Зеленодольска в Казань

Начальник управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров на брифинге по отмене льготного проезда из Зеленодольска в Казань заявил, что это произошло из-за того, что исполком Зеленодольского района РТ не заключил соответствующий договор с перевозчиком.

На 2021 год району выделили 47,7 млн на льготный проезд, добавил он.

26 февраля состоится встреча между властями Зеленодольского района РТ, перевозчиками и Миндортрансом республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сидоров напомнил, что льготный проезд из Зеленодольска в Казань пока не отменен.

Напомним, с 1 марта два зеленодольских автобусных маршрута №104 и №104а прекратят осуществление перевозок граждан по социальному проездному. В ЗПАТП обратили внимание, что это вынужденная мера, так как Миндортранс Татарстана отказался компенсировать в полном объеме перевозчику расходы за перевозку граждан по единому месячному социальному проездному билету.

Известно, что льготы на маршрутах №104 и №104а продолжат действовать для студентов.

