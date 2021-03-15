В России за сутки выявили 9 437 заразившихся коронавирусом

Фото: Илья Репин (архив)

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 9 437, до 4 400 045. Об этом сообщил оперативный штаб РФ. В относительном выражении прирост числа заболевших составил чуть больше 0,21%.



Вылечилось за сутки 8 447 россиян, всего — 4 003 576 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91% от общего числа заразившихся.

За сутки от коронавируса умерли 404 человека. Всего же скончались 92 494 человека. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,1%.

