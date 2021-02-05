В феврале в Татарстане коммунальные платежи станут меньше

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Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов прокомментировал предстоящее повышение коммунальных платежей. По его словам, в феврале динамика потребления начнет спадать.

«Исходя из традиционных объемов потребления в январе — у нас были новогодние каникулы, большая часть семей находилось дома, потребление вырастает примерно на 20%. Исходя из низких параметров температуры — где-то 27% в сравнении с ноябрем 2020 года. <…> Динамика потребления в феврале будет уменьшаться, февраль пойдет на спад», — сказал Фролов.

Ранее в «Татэнергосбыте» рассказали о росте квартплаты за январь на 8%. При этом там заявили, что начисление сумм происходит автоматически и оснований для перерасчета счетов за отопления нет.



Напомним, 2021 год начался с резкого повышения коммунальных платежей, что вызвало недовольство многих татарстанцев своими управляющими компаниями. «Реальное время» уже писало о казанце, проведшем собственное расследование и утверждающем, что его УК перекладывает плату за отопление коммерческих площадей на жильцов дома.



Ольга Плешкова