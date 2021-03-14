Рашид Рахимов — о поражении от «Рубина»: «Такого волнения от своей команды не ожидал. Но это моя вина»

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Наставник ФК «Уфа» Рашид Рахимов прокомментировал поражение 0:3 в матче 22-го тура от казанского «Рубина» в 22 туре российской Премьер-лиги. Специалист признался, что не ожидал такой нервной игры от своей команды.

— Я не ожидал такого старта от нас. Потому что то когда ты проигрываешь столько подборов, вторых мячей... Так что такое давление, под которое мы попали оно естественно. Вообще если в целом брать первый тайм, то мы его сыграли очень плохо, и меня удивили многие моменты. Удивило, что мы очень часто играли назад. Вот это волнение, его я не ожидал, но то, что оно присутствовало — это все-таки моя вина, — признался Рахимов на пресс-конференции.

Также Рахимов признал превосходство казанской команды на поле.

— Много допускали простых ошибок, быстро теряли матч, первый тайм мы сыграли очень плохо. У нас новая тройка игроков в центре поля, проблемы были, но счёт был уже 0:2, поэтому я считаю, что «Рубин» был сильнее нас. Нужно успокоиться, проанализировать и потом делать выводы», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Рубин» одержал третью подряд победу в РПЛ подряд и в таблице поднялся на пятое место. «Уфа» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги с 14 очками в копилке.