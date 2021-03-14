Новости происшествий

13:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Альметьевске спасатели сняли 82-летнюю женщину с окна многоэтажки

13:11, 14.03.2021
В Альметьевске спасатели сняли 82-летнюю женщину с окна многоэтажки
Фото: МЧС РТ

На окне четвертого этажа в одном из пятиэтажных домов по улице Гарифуллина в Альметьевске сегодня утром свесив ноги сидела 82-летняя женщина. Очевидцы, обеспокоенные увиденным, вызвали на место спасателей, сообщает МЧС по РТ.

Спасатели прибыли на место и установили в окно трехколесную лестницу. Поднявшись по ней, спасатели помогли пенсионерке вернуться в квартиру, а затем передали пенсионерку медикам и полицейским.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее спасатели помогли двум девушкам в Казани , которые отравились угарным газом.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также