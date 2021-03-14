В Альметьевске спасатели сняли 82-летнюю женщину с окна многоэтажки

Фото: МЧС РТ

На окне четвертого этажа в одном из пятиэтажных домов по улице Гарифуллина в Альметьевске сегодня утром свесив ноги сидела 82-летняя женщина. Очевидцы, обеспокоенные увиденным, вызвали на место спасателей, сообщает МЧС по РТ.



Спасатели прибыли на место и установили в окно трехколесную лестницу. Поднявшись по ней, спасатели помогли пенсионерке вернуться в квартиру, а затем передали пенсионерку медикам и полицейским.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее спасатели помогли двум девушкам в Казани , которые отравились угарным газом.

Маргарита Головатенко