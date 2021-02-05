В 2020 году в Елабужском районе РТ раскрыли 70% преступлений

В 2020 году раскрываемость преступлений в Елабужском районе Татарстана составила почти 70%. В целом, за пять лет количество преступлений снизилось, сообщил заместитель главы муниципалитета Олег Колпаков.

Чаще всего в прошлом году в Елабужском районе совершали преступления против собственности: кражи с банковских карт, грабежи и мошенничества. Отмечается, что почти 300 преступлений совершенны в общественных местах.

Способствуют высокому показателю раскрываемости преступлений в Елабужском районе 22 камеры видеонаблюдения и штаб народных дружин, который насчитывает более 500 человек, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Елабужском районе РТ на учете в уголовно-исполнительной инспекции стоят 638 граждан, из которых пять несовершеннолетние.

Напомним, глава МВД по Татарстану Артем Хохорин отметил заметное повышение в 2020 году результативности работы в сфере экономики. В 2020 году в республике выявлено 2 527 преступлений экономической направленности, причем каждое четвертое — в крупном и особо крупном размерах. Пресечено 1 098 коррупционных преступлений.



Татьяна Демина