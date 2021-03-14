В Татарстане задержали подозреваемых в мошенничестве на 5 млн рублей

В Татарстане и Марий Эл задержали двоих подозреваемых в мошенничестве — предположительно от них пострадали 32 жителя Красноярска, ущерб составил 5,3 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.



В полицию жертвы мошенников стали обращаться в ноябре 2020 года — им звонил мужчина, представлявшийся сотрудником полиции и сообщал, что их родственник виноват в смертельном ДТП. Злоумышленники предлагали решить вопрос за вознаграждение — тогда бы родственника не привлекли к уголовной ответственности.

Когда потерпевшие соглашались, к ним приезжал водитель такси, которому злоумышленники представлялись сотрудниками одной из организаций. Он забирал деньги и переводил их на счет мошенникам, за это он получал определенную сумму. За 4 месяца жители Красноярска переводили мошенникам от 10 до 700 тысяч рублей.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — ими оказались 34-летний ранее судимый мужчина и его 25-летний знакомый. У них изъяли сотовые телефоны и множество банковских карт.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкции ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Ранее жительница Набережных Челнов перечислила более миллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка: они сообщили, что с ее личного кабинета им поступила заявка на оформление кредита от «неизвестного гражданина».

Маргарита Головатенко