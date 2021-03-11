Жительница Челнов перевела мошенникам более миллиона рублей

Жительница Набережных Челнов перечислила более миллиона рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка: они сообщили, что с ее личного кабинета им поступила заявка на оформление кредита от «неизвестного гражданина». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.



Женщина попросила отменить эту заявку, но лжесотрудник банка ответил, что не уполномочен осуществить эту операцию. После этого с челнинкой связывались еще несколько людей, которые представлялись сотрудниками банка и убеждали ее в том, что неизвестный пытается оформить кредит на ее имя. Мошенники убедили ее в этом и сообщили, что для пресечения действий преступников нужно взять кредит и перевести средства на указанный ими счет. Указания «служащих банка» женщина выполнила — для ее удобства они даже вызвали ей такси.

При получении денег банкомат заблокировал карту, но челнинка по указанию мошенников связалась с банком, чтобы ее разблокировать. Так, она сняла более миллиона рублей и отправила их на мошеннический счет. После этого злоумышленники начали расспрашивать женщину про наличие у нее карты другого банка. В это время к женщине подъехал муж и по разговору понял, что она общается с мошенниками. После этого женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Санкция по этой статье — лишение свободы сроком до 10 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее мошенникам удалось обмануть жительницу Казани — она перевела на их счета 190 тысяч рублей «на лечение сына».

Маргарита Головатенко