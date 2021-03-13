СМИ: татарстанец выпал с 17-го этажа гостиницы в Москве

В Москве уроженец Татарстана выпал с 17-го этажа гостиницы на Дмитровском шоссе. Об этом пишет Life, ссылаясь на источник.

Он скончался на месте от полученных травм. 33-летней татарстанец заселился в отель Park Tower накануне. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мужчины.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре 2020 года в Казани девушка погибла, пытаясь спасти на пожаре в многоквартирном доме. Она выпала из окна.