В Казани девушка выпала с 8-го этажа, пытаясь спастись при пожаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани один человек погиб и трое спасены во время пожара в многоквартирном доме на улице Завойского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар произошел по адресу Завойского, 6 в квартире на восьмом этаже. В доме было сильное задымление, из горящей квартиры люди просили о помощи. Спасатели смогли вывести из квартиры трех человек.

К сожалению, погибла 21-летняя девушка. Спасаясь от огня, она выпала из окна. Всего из здания были эвакуированы 20 человек.



Ранее в Татарстане 14-летний мальчик спас трех братьев из загоревшегося дома.



Ольга Плешкова