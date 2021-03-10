Казанцы скупают оборудование для майнинга

Казанцы скупают оборудование для майнинга в связи с очередным ажиотажем на рынке криптовалют, сообщили в «Авито».

Биткойн подорожал до $42 тысяч, а 18 февраля и вовсе обновил исторический максимум, пробив отметку в $52 тысячи. 9 марта впервые с 23 февраля цена биткоина на торгах превысила $54 тысячи. Также подорожали другие криптовалюты.

Рост цен спровоцировал скачок интереса к видеокартам и готовым майнинговым фермам в России. В феврале текущего года спрос на видеокарты по стране подскочил в 2,6 раза. В Казани — в 2,7 раза. Готовыми майнинговыми фермами в России стали интересоваться в 3,8 раза чаще по сравнению с февралем прошлого года.

Больше всего интересуются в текущем году видеокартами: GTX 1060, GTX 1070, RX 570. В феврале этого года самой запрашиваемой видеокартой стала не так давно снятая с производства Geforce GTX 1060. Купить ее можно в среднем за 14 000 рублей, что дороже на 75%, чем в прошлом году за аналогичный период.