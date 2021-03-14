На КАМАЗе рассказали о перспективах рынка грузовиков в России

По прогнозам КАМАЗа, в текущем году объем российского рынка грузовиков либо покажет небольшой рост, либо останется на уровне прошлого года. Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» Ашот Арутюнян.



По его словам, в следующие годы на российском рынке можно ожидать умеренного роста — ожидается постепенное увеличение рынка до уровня 65—75 тысяч единиц в перспективе на пять лет.

Арутюнян рассказал, что КАМАЗ сохраняет лидирующие позиции (с долей в 30%) в сегменте магистральных тягачей благодаря выводу на рынок модели 5490 семейства К4 и запуску продаж машин семейства К5 модели 54901. Последние предприятие продавало крупным клиентам для тестовой эксплуатации, но в 2020-м начались рыночные продажи модели — в прошлом году было продано примерно 500 машин, в планах на этот год — более 2 тысяч автомобилей.

Перспектива на снижение продаж ожидается для модельного ряда семейства К3. Тем не менее все равно останутся востребованные сегменты старых моделей спецтехники, особенно для полноприводных моделей, наиболее выгодных для Дальнего Востока и Сибири.

«В магистральных тягачах и самосвалах, конечно же, будет переход на новое поколение К4 и, главное, на К5. Он наш флагман. Это то, ради чего компания делала инвестиции и осваивала новые технологии. Важно и то, что дилерская сеть сегодня уже готова работать с этой машиной. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Арутюнян.

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин (архив)

Напомним, в феврале 2021 года КАМАЗ продал 2,3 тысячи машин, что на 12,9% больше, чем в прошлом году, тем самым став лидером по объемам продаж новых грузовиков в России по итогам февраля.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ нарастил производство более чем на 20% в феврале. Показатели производства КАМАЗа по итогам февраля выросли на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: за 19 рабочих дней на заводе изготовили 3 606 машкомплектов. С начала 2021 года предприятие выпустило 5 449 машкомплектов (+42% к АППГ, АППГ — 3 838 ед.).



Маргарита Головатенко