Продажи КАМАЗа в феврале выросли на 12,9%

В феврале 2021 года КАМАЗ продал 2,3 тысячи машин, что на 12,9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По объемам продаж новых грузовиков в России по итогам февраля КАМАЗ стал лидером. Вторую строчку рейтинга занял ГАЗ, по итогам февраля он продал 652 автомобиля. Тройку лидеров замыкает белорусский МАЗ с 415 автомобилями.

Всего в России продали 6,1 тысячи грузовиков, что на 5,3% больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ нарастил производство более чем на 20% в феврале. Показатели производства КАМАЗа по итогам февраля выросли на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — за 19 рабочих дней на заводе изготовили 3 606 машкомплектов. С начала 2021 года предприятие выпустило 5 449 машкомплектов (+42% к АППГ, АППГ — 3 838 ед.).



Ольга Плешкова