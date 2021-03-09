КАМАЗ нарастил производство более чем на 20% в феврале

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Показатели производства КАМАЗа по итогам февраля выросли на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — за 19 рабочих дней на заводе изготовили 3 606 машкомплектов. С начала 2021 года предприятие выпустило 5 449 машкомплектов (+42% к АППГ, АППГ — 3 838 ед.), сообщает пресс-служба автогиганта.



На сборочном конвейере завода двигателей и на совместном российско-американском предприятии «КАММИНЗ КАМА» в феврале изготовили 3 895 двигателей и силовых агрегатов (+20,6% к АППГ, АППГ — 3 229 ед.), с начала года — 6 121 (+40,8% к АППГ, АППГ — 4 346 ед.).

Выпуск запасных частей и отгрузка к потребителям также увеличивается — в феврале объемы поставок достигли 2,31 млрд рублей, а с начала года — 3,73 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, КАМАЗ представил коммунальную технику на международной выставке WASMA-2021 — мусоровоз FAUN на шасси КАМАЗ-5325 и электромусоровоз МСТ16-Пн на шасси КАМАЗ-53198.

Маргарита Головатенко