Пьяный казанец устроил драку в РКБ
Нетрезвый мужчина устроил потасовку в приемном отделении Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани накануне вечером. Он набросился на медбрата и угрожал врачам убийством.
Мужчина сам обратился в приемное отделение с травмой головы. Ему сделали компьютерную томографию и обработали рану — после этого у мужчины случился приступ агрессии, пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу РКБ. Нападавший ударил медбрата в живот и попытался прорваться в стационар — в итоге персонал больницы вызвал росгвардейцев.Происшествия Татарстан
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