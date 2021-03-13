В Заинском районе Татарстана поймали добытчиков черного металла

В Заинском районе Татарстана сотрудники Минэкологии РТ обнаружили нарушителей, незаконно добывающих лом черного металла. С помощью спецтехники они незаконно раскапывали землю.

В результате нарушении природоохранного законодательства, была испорчена земля и перемещен плодородный слой почвы на площади 76 кв. м. В отношении виновного лица составили административный протокол по статье «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы» (ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ). Также информацию сотрудники Минэкологии РТ направили в МВД и Управление Гостехнадзора по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: eco.tatarstan.ru

Ранее в Казани жители пожаловались на сброс в Волгу неизвестной жидкости. Экологи выехали на место происшествия, взяли пробы воды. Так как Волга подлежит федеральному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов, обращение граждан и результаты исследований были перенаправлены в Волжско-Камское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер.