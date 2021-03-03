В Казани жители пожаловались на сброс в Волгу неизвестной жидкости
В Казани жители пожаловались на сброс в реку Волга неизвестной жидкости. О случившемся рассказали в пресс-службе Минэкологии Татарстана.
После получения сообщения инспекторы ЦТУ совместно с сотрудниками Центральной специализированной инспекции аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов РТ и специалистами МЧС РТ выехали на акваторию реки Волга в район острова Маркиз. В предполагаемом месте загрязнения взяты пробы воды.
«Вода имела запах, присутствовали масляные пятна на поверхности воды после бурения», — сказали специалисты ЦСИАК Минэкологии РТ.
Так как Волга подлежит федеральному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов, обращение граждан и результаты исследований были перенаправлены в Волжско-Камское межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер.
Ранее Счетная палата провела масштабную проверку мер экологической реабилитации водоемов за последние 8 лет. Казань вошла в число городов с наибольшими объемами слива загрязненных стоков в реки и озера.
Справка
Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно несколькими способами:
- по телефону (843)267-68-67;
- по электронной почте eco.signal@tatar.ru;
- через интернет-приемную http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm;
- по дополнительным каналам связи WhatsApp и Telegram на номер +79872169779;
- в системе «Народный контроль», категория «Экология»;
- по мобильному приложению «Школьный экопатруль».
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