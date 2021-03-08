Подписано соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве в Италии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» производства Национального исследовательского центра имени Гамалеи.



«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», — приводит «РИА Новости» сообщение Итало-российской торговой палаты.

Местное производство хотят наладить в июле — это позволит контролировать производство препарата. До конца года в Италии хотят произвести 10 млн доз.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на днях «Спутник V» зарегистрировали в Северной Македонии. Также реальное время» сообщало, что в конце марта Белоруссия планирует начать промышленное производство этой вакцины.

Маргарита Головатенко