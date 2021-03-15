Татарстанское УФАС взялось за «пропаганду внебрачных связей» в рекламе флориста

«Такое поведение оказывает разрушительное влияние на внутрисемейные отношения»

Татарстанское УФАС по России обратило внимание на рекламу одной из цветочных фирм в социальной сети «ВКонтакте» с текстом: «Жена застукала тебя с другой?.. Для тебя у нас есть «особенные букеты». В ведомстве усмотрели в объявлении признаки нарушения федерального закона «О рекламе».

— Слоган разрушает институт семьи и нарушает закон о рекламе присутствием неэтичных образов. Согласно Конституции Российской Федерации, семья находится под защитой государства, а законодательство исходит из необходимости ее укрепления, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения. При этом под лозунгом «жена застукала тебя с другой» принято понимать женщину, которую с мужчиной не связывают узы брака, а значит, реклама волей-неволей пропагандирует внебрачные связи, — пояснили в ведомстве.



Кроме того, специалисты УФАС по РТ заметили, что наличие у женатого мужчины другой женщины никак не осуждается в рекламе и подается как норма поведения в современном обществе.

— Такое поведение оказывает разрушительное влияние на внутрисемейные отношения, подрывает нравственные устои семьи, психологический климат и доверие ее членов и как следствие влечет распад брака, — заключили в УФАС по РТ.

Также в принятии решения использовался исторический анализ ценностей: «Наличие другой женщины никогда не рассматривалось в России как социальная норма поведения и в целом осуждалось обществом, как в прежнее, так и настоящее время».

«Это был обычный рекламный ход»

Подытоживая все вышесказанное, антимонопольщики пришли к выводу, что «используемый в рекламе образ социального поведения является оскорбительным для семьи в целом, а также для оберегаемой в обществе ценности — института брака». В отношение пользователей, опубликовавших рекламу, завели дело, заседание состоится 31 марта.

«Реальному времени» удалось связаться с директором компании «Ботаника» Ильдаром Тимербаевым. Он считает, что их слоган не разрушает институт семьи:

— Это был обычный рекламный ход, — прокомментировал он спор с УФАС.

Также был получен комментарий от маркетолога компании Шамиля Набиуллина. По его словам, реклама была нацелена на взрослую аудиторию, а само изображение было взято из открытых источников в Интернете. Кроме того, это был маркетинговый ход, целью которого, не было разрушение института семьи. Основная задача состояла в том, чтобы привлечь внимание аудитории, сообщил маркетолог.

Какие еще непристойности в рекламе выявляли в УФАС

Татарстанские антимонопольщики не первый год активно борются с авторами непристойной или неэтичной рекламы. Так, в феврале прошлого года ГТРК «Корстон-Казань» проиграл суд против татарстанского УФАС из-за рекламы кофе. Проверяющие обратили внимание на то, что в лифтах комплекса висели объявления с текстом «ПОДПИШИСЬ НА КОФЕ 33 1 чашка в сутки ВЗБОДРИСЬ» и изображением трех чашек кофе, «в пене которых усматривались образы, чья публичная демонстрация нарушает общепринятые нормы». Так, в рекламе нарисованы три чашки кофе с рисунком из молочной пены разной формы — сам рисунок напоминал силуэт мужского полового органа, при этом в каждой последующей чашке угол наклона полового органа увеличивался, а на третьей чашке орган был уже под углом 90 градусов (по-видимому, «взбодрился»).



В УФАС по РТ определили спорный текст как нарушающий сразу несколько норм закона о рекламе. Фото: evening-kazan.ru

Еще ранее неоднозначную реакцию вызвала наружная реклама одного из кафе в отеле «Корстон» с текстом «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки», которая вызвала множество жалоб со стороны казанцев. В УФАС по РТ определили спорный текст как нарушающий сразу несколько норм закона о рекламе: на баннере некоторые слова набраны крупным шрифтом, в результате привлекает внимание словосочетание «голая официантка», а не «голая правда», как написано на самом деле. Эксперты неоднозначно оценили утверждение «готова на многое».

За год до этого УФАС привлекла другая голая женщина, уже в Челнах: Камский моторный завод привлекли к ответственности за нарушение части 6 статьи 5 закона «О рекламе». Дело связано с рекламным щитом, на котором изображено обнаженное женское тело, грудь женщины слегка прикрыта элементами брусчатки. Объектом рекламы является продажа брусчатки и строительных материалов. «Изображение в рассматриваемой рекламе явно носит эротический характер и несовместимо с услугами по продаже брусчатки», — заявили антимонопольщики.



Алексей Нечаев