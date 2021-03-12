«Росконгресс» назвал сроки проведения VI Восточного экономического форума
«Росконгресс» назвал сроки проведения VI Восточного экономического форума. Мероприятие пройдет 2—4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщается в telegram-канале организаторов.
«Восточный экономический форум во Владивостоке является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Ранее сообщалось, что Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году перенесен с конца января на начало лета. Управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк заявил, что принять такое решение было нелегко, но эксперты утверждают, что проведение форума в безопасной обстановке в январе 2021 года не представляется возможным.
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