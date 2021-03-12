Стало известно, с каких улиц Казани сегодня будут вывозить снег

Сегодня на уборку улиц Казани выйдут 400 дорожных рабочих и 316 единиц специальной техники. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Вывозить снег коммунальщики планируют с участков улиц: 3-я Давликеевская, Айдарова, Алексеева, Амирхана, Батурина, Батыршина, Баумана, Бирюзовая, Болотникова, Васильченко, Восстания, Гагарина, Глушко, Жиганова, Заря, Заслонова, Камала, Копылова, Кремлевская, Лево-Булачная, Липатова, Магистральная, Максимова, Павлюхина, Петербургская, Полушкина, Попова, Рахимова, Самарская, Советская, Ташаяк, Театральная, Тинчурина, Ударная, Чуйкова, а также с территории Мамадышского тракта, площади Свободы, проспекта Ямашева и других.

Фото: kzn.ru

За сутки было вывезено 9,6 тыс. тонн снега. В уборке было задействовано 447 дорожных рабочих и 631 единица спецтехники.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о надвигающейся непогоде в ряде регионов России, в том числе соседствующих с Татарстаном.



Ольга Плешкова