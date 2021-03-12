Платную трассу Москва — Казань могут продлить до Екатеринбурга

Платную трассу Москва — Казань могут продлить до Екатеринбурга. Об этом заявил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

Сделать это могут двумя способами. Первый вариант — проложить трассу через Новомосковский тракт, а второй — через Челябинский тракт.

«Я слышал версию, что она может оказаться посередине между Екатеринбургом и Челябинском. То есть не в Екатеринбург, не в Челябинск, а где-то между ними», — цитирует Александра Бедусенко РБК-Екатеринбург.

Ранее в Миндортрансе РТ отчитались о ходе работ на трассе М-12 Москва — Казань. Заключение по седьмому этапу подготовительных работ планируется получить в апреле — мае, а на основные работы — в период с мая по август текущего года. Сейчас на седьмом этапе идут работы по снятию растительного слоя.

Фото: realnoevremya.ru

Разрабатывается грунт, планируется площадь, идет устройство плит временной автодороги и установка опор освещения. На восьмом этапе ведутся подготовительные работы, обустройство стройплощадок, а еще выполняются инженерно-геологические изыскания. Также начались работы на мостовом переходе через Волгу.



Ольга Плешкова