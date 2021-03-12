В Казани Следком просит ареста замглавы МЧС Татарстана по делу на 56 млн рублей — фото из суда

Фото: Ирина Плотникова

В Приволжский райсуд Казани поступило ходатайство следствия на заключение под стражу замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Олега Степущенко. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при подписании госконтрактов и растрате на 56,7 млн рублей. Задержанный ВИП-спасатель уже доставлен в суд, сообщает журналист «Реального времени».



Две ночи Степущенко провел в казанском изоляторе временного содержания. Вчера его доставили для допроса в здание Следкома на улице Карла Маркса. Как утверждают источники «Реального времени», причастность к каким-либо преступлениям подозреваемый отрицал. Его интересы в уголовном деле представляют три адвоката.

Фото: Ирина Плотникова

Напомним, делом занимаются сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ. Оно возбуждено вчера в отношении Степущенко и его неустановленных коллег. Однако на данный момент статус подозреваемого получил лишь заместитель министра.

Фото: Ирина Плотникова

По версии следствия, госконтракты татарстанского МЧС на выполнение масштабных работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения во всех крупных населенных пунктах республики выполнялись с существенным нарушением техзаданий, вследствие чего комплексная система оповещения населения на случай ЧС де-факто не готова к реальным катастрофам.

В Следкоме и ФСБ считают, что Степущенко и его коллеги в министерстве незаконно подписали акты о выполнении работ с поставщиками ООО «Территория безопасности» и ООО «Спецлаб-Казань», а выплаченные из бюджета 56,7 млн рублей по контрактам были растрачены и присвоены.

Детали скандального дела — в материале «Реального времени».