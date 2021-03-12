В Казани Следком просит ареста замглавы МЧС Татарстана по делу на 56 млн рублей — фото из суда
В Приволжский райсуд Казани поступило ходатайство следствия на заключение под стражу замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Олега Степущенко. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при подписании госконтрактов и растрате на 56,7 млн рублей. Задержанный ВИП-спасатель уже доставлен в суд, сообщает журналист «Реального времени».
Две ночи Степущенко провел в казанском изоляторе временного содержания. Вчера его доставили для допроса в здание Следкома на улице Карла Маркса. Как утверждают источники «Реального времени», причастность к каким-либо преступлениям подозреваемый отрицал. Его интересы в уголовном деле представляют три адвоката.
Напомним, делом занимаются сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ. Оно возбуждено вчера в отношении Степущенко и его неустановленных коллег. Однако на данный момент статус подозреваемого получил лишь заместитель министра.
По версии следствия, госконтракты татарстанского МЧС на выполнение масштабных работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения во всех крупных населенных пунктах республики выполнялись с существенным нарушением техзаданий, вследствие чего комплексная система оповещения населения на случай ЧС де-факто не готова к реальным катастрофам.
В Следкоме и ФСБ считают, что Степущенко и его коллеги в министерстве незаконно подписали акты о выполнении работ с поставщиками ООО «Территория безопасности» и ООО «Спецлаб-Казань», а выплаченные из бюджета 56,7 млн рублей по контрактам были растрачены и присвоены.
Детали скандального дела — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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