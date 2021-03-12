В Татарстане приставы забрали еще 12 автомобилей за долги по налогам

Во время рейда приставы в Татарстане изъяли 12 автомобилей за долги по налогам. Еще столько же владельцев авто полностью погасили свои долги на месте, рассказали в пресс-службе судебных приставов Татарстана.

У одного из владельцев Mercedes-Benz на принудительном исполнении у судебных приставов находилось 5 исполнительных производств. Его задолженность достигла

порядка 150 тысяч рублей. Мужчину не раз предупреждали об ответственности. Иномарку судебные приставы обнаружили в городе Болгар, куда владелец автомобиля ненадолго заехал.

Второй должник задолжал по налогам 120 тысяч рублей. В отношении него находилось 2

исполнительных производства о взыскании задолженности. Его Mercedes-Benz A180 судебные приставы нашли в одном из жилых дворов в Авиастроительном районе Казани. Через час после эвакуации накопленный долг был выплачен.

Также на месте долги выплатили владельцы автомобилей Ford Focus и Mazda — более 85 и 160 тысяч рублей соответственно.

Всего за день погасили свои задолженности 12 водителей. Еще у 12 человек есть 10 дней, чтобы погасить долги.



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Ольга Плешкова