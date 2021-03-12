Россия упала на 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды вышли на 7-е место в таблице коэффициентов УЕФА, обогнав Россию.

Это произошло благодаря победе амстердамского «Аякса» над «Янг Бойзом» со счетом 3:0 в четвертьфинале Лиги Европы. В активе Нидерландов стало 38,4 балла в таблице, у России осталось 38,382 балла.

Российские команды второй год неудачно выступают в еврокубках. В нынешнем сезоне россияне одержали лишь 1 победу в 26 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Из-за этого Россия вновь набрала чуть более 4 баллов, пропустив вперед Португалию и Нидерланды, которые в этот же период показали результат от 8 до 10 баллов.

Фото: sport24.ru

Таким образом, вскоре Россия будет представлена в еврокубках следующим образом: 2 команды в Лиге чемпионов (одна в квалификации), обладатель Кубка России в групповом этапе Лиги Европы и 2 команды в третьей по уровню Лиге конференций.

Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обвинил в плохом выступлении российских команд на евроарене Курбана Бердыева. Тот в свою очередь объяснил причины неудач клубов из чемпионата России в еврокубках упавшим качеством легионеров в составе отечественных команд.