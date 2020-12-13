В Казани на озере Кабан для уток, остающихся на зимовку, соорудили специальную полынью

В Казани на озере Кабан, рядом с набережной для уток, которые остались на зимовку, соорудили специальную полынью. Она не замерзнет даже в самые сильные морозы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На озере Нижний Кабан на зиму осталось много уток. Их подкармливают посетители набережной.

Озеро Нижний Кабан уже не первый год становится местом зимовки диких птиц.