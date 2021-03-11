Депутат горсовета Уфы объявила о распродаже своей люксовой одежды

Депутат городского совета Уфы от партии КПРФ Юлия Романчева устроила в соцсети распродажу своей люксовой одежды из гардероба. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Все люксовые вещи были подобраны под определенные образы и стиль. К каждой шубе, пальто или куртке есть своя сумка, обувь, перчатки, шляпы, костюмы, платки и прочие аксессуары. В гардеробе у Романчевой такие бренды, как Burberry, Fendi, Phillip Plein, Gucci, Prada и другие.

По словам депутата, у нее поменялись ценности, в связи с чем она решила оставить себе маленький гардероб.

Романчева — депутат совета городского округа с сентября 2016 года. Также она — директор ООО «Первая аутсорсинговая компания по организации лечебного питания «Диет-групп 2009». В instagram-аккаунте Романчевой указано, что она является членом бизнес-клуба МАИБ.