«Салават Юлаев» выиграл серию с «Трактором» благодаря буллиту Гранлунда

«Салават Юлаев» обыграл дома челябинский «Трактор» (3:2) в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Уфимцы вели со счетом 2:0, но в третьем периоде упустили свое преимущество.

За несколько секунд до конца встречи на табло была ничья, когда судьи назначили штрафной бросок в ворота «Трактора». Буллит реализовал Маркус Гранлунд и принес победу своей команде.



«Салават Юлаев» выиграл серию с «Трактором» со счетом 4:1. Уфимцы вышли в полуфинал Восточной конференции.

Напомним, первая встреча между командами закончилась победой челябинской команды.