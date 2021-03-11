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«Салават Юлаев» выиграл серию с «Трактором» благодаря буллиту Гранлунда

19:23, 11.03.2021
«Салават Юлаев» выиграл серию с «Трактором» благодаря буллиту Гранлунда
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» обыграл дома челябинский «Трактор» (3:2) в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Уфимцы вели со счетом 2:0, но в третьем периоде упустили свое преимущество.

За несколько секунд до конца встречи на табло была ничья, когда судьи назначили штрафной бросок в ворота «Трактора». Буллит реализовал Маркус Гранлунд и принес победу своей команде.

«Салават Юлаев» выиграл серию с «Трактором» со счетом 4:1. Уфимцы вышли в полуфинал Восточной конференции.

Напомним, первая встреча между командами закончилась победой челябинской команды.

СпортХоккей
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