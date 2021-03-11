«Салават Юлаев» выиграл серию с «Трактором» благодаря буллиту Гранлунда
«Салават Юлаев» обыграл дома челябинский «Трактор» (3:2) в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
Уфимцы вели со счетом 2:0, но в третьем периоде упустили свое преимущество.
И @HCTraktor1947 отыгрывается из 0:2 в 2:2!#КубокГагарина pic.twitter.com/XkXXyjxw2S— КХЛ (@khl) March 11, 2021
За несколько секунд до конца встречи на табло была ничья, когда судьи назначили штрафной бросок в ворота «Трактора». Буллит реализовал Маркус Гранлунд и принес победу своей команде.
«Салават Юлаев» выиграл серию с «Трактором» со счетом 4:1. Уфимцы вышли в полуфинал Восточной конференции.
Напомним, первая встреча между командами закончилась победой челябинской команды.СпортХоккей
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