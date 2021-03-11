Двое татарстанцев убили пенсионерку, желая украсть у нее миллион рублей

Суд признал двух 23-летних жителей республики И. Ахметова и О. Искандерова виновными в убийстве 72-летней жительницы села Пестрецы и краже, сообщает Следком РТ.



Установлено, что весной прошлого года злоумышленники выяснили, что у пенсионерки есть более миллиона рублей, которые она выручила от продажи недвижимости и решили похитить их. 27 апреля они обманом проникли к ней в квартиру, один из обвиняемых нанес ей множественные ножевые ранения, от которых пенсионерка скончалась на месте. В квартире преступники нашли 17,2 тысячи рублей и скрылись.

Одному из мужчин назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, другому — три года условно.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Челнах задержали 23-летнего подозреваемого в покушении на убийство - по версии следствия, вечером 7 марта 2021 года фигурант дела употреблял спиртное в одном из кафе в городе Набережные Челны, где поссорился с 32-летним посетителем, посчитав, что тот оскорбил его знакомую официантку. Оба нетрезвых мужчины вышли на улицу, но более молодой оказался сильнее — нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В итоге пострадавшего с серьезными травмами увезли в больницу.



Маргарита Головатенко