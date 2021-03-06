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Жительница Казани перевела мошенникам 190 тысяч рублей «на лечение сына»

08:19, 06.03.2021
Жительница Казани перевела мошенникам 190 тысяч рублей «на лечение сына»
Фото: realnoevremya.ru

4 марта неизвестные взломали страницу жительницы Казани в одной из соцсетей и от ее имени выложили на странице пост о том, что ее сын попал в ДТП. В посте было сказано, что на операцию нужно примерно 190 тысяч рублей.

Злоумышленники написали сообщение о сборе средств одной из подписчиц от имени девушки. Та отозвалась на просьбу и перевела злоумышленникам через мобильное приложение 190 тысяч рублей. Спустя время она написала знакомой через мессенджер и спросила ее о здоровье своего сына, но та рассказала, что ее страницу взломали, а сын здоров. Жительница Казани обратилась в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

В пресс-службе напомнили, что в случае поступления сообщений с просьбой о перечислении сумм на неотложные нужды, следует позвонить родным и близким, чтобы убедиться, действительно ли они нуждаются в вашей финансовой поддержке.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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