На выставке в Москве будет продаваться обувной товарный знак «Спартак»

На выставке MosShoes в Москве, которая пройдет с 16 по 19 марта текущего года в Гостином дворе, будет продаваться обувной товарный знак «Спартак» из Татарстана, сообщают организаторы мероприятия.

В следующем году бренду исполнится 100 лет. «Спартак» можно приобрести или заключить лицензионный договор на право производства классической и спортивной обуви.

Прошлой весной «Спартак» приобрел калининградский предприниматель Виталий Ревизонский менее чем за 100 тыс. рублей. Торги проводились 4 раза, изначально товарный знак оценили в 300 тысяч рублей, но в итоге лот ушел за 91 тысячу рублей.

Фабрика «Спартак» создавалась в Казани еще в 1916 году тремя фабрикантами — Шабановым, Зобниным и Жулиным.