Постпредом Татарстана в Крыму снова назначили Руслана Шаяхметова

Постоянным представителем Татарстана в Крыму и Севастополе снова назначили Руслана Шаяхметова. Такой указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Постоянным представителем РТ в Крыму и Севастополе Руслан Шаяхметов назначен с 19 марта сроком на три года.

Напомним, в 2018 году президент РТ Рустам Минниханов продлевал полномочия Руслана Шаяхметова на посту постпреда РТ в Крыму и Севастополе на три года. Назначили Шаяхметова на эту должность еще в 2015 году вместо Ильмира Темиргалиева.

Маргарита Головатенко