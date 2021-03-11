Постпредом Татарстана в Крыму снова назначили Руслана Шаяхметова
Постоянным представителем Татарстана в Крыму и Севастополе снова назначили Руслана Шаяхметова. Такой указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Постоянным представителем РТ в Крыму и Севастополе Руслан Шаяхметов назначен с 19 марта сроком на три года.
Напомним, в 2018 году президент РТ Рустам Минниханов продлевал полномочия Руслана Шаяхметова на посту постпреда РТ в Крыму и Севастополе на три года. Назначили Шаяхметова на эту должность еще в 2015 году вместо Ильмира Темиргалиева.
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