Правительство выделит 2 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка

Правительство России выделит 2 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы, ее новый этап начнем уже в марте этого года», — передает его слова ТАСС.

Новый этап программы вступит в силу в марте.

Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. Продажа туров шла в два этапа. Второй этап завершился 5 декабря, в его рамках продавались путешествия, которые должны были состояться до 10 января 2021 года.

На реализацию программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд рублей



Ольга Плешкова