Казань вошла в рейтинг городов по употреблению водопроводной воды

Казань заняла 15-е место в рейтинге городов по употреблению жителями водопроводной воды. Всего в список, составленный агентством Zoom Market, вошли 17 городов.

Лидером по употреблению горожанами воды из-под крана стал Нижний Новгород. В топ-5 также вошли Москва, Саранск, Новосибирск и Самара.

На шестом месте в рейтинге расположился Брянск, на седьмом — Санкт-Петербург. В десятку российских городов по употреблению их жителями водопроводной воды вошли также Челябинск, Пермь и Краснодар. Строчки с 11-й по 14-ю заняли Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону и Омск.

Опрос россиян показал, что качество воды из-под крана устраивает 46% жителей городов, 9% употребляют ее после предварительного кипячения, а 33% респондентов используют фильтры для ее очистки.

Не рискуют пить водопроводную воду 12% опрошенных горожан — они предпочитают покупать воду в бутылках. При этом авторы исследования отмечают, что лишь 11% россиян пьют воду из-под крана постоянно. Всего в опросе приняли участие 2 040 человек.

Фото: pixabay.com

Замкнули рейтинг российских городов, жители которых пьют водопроводную воду, Воронеж и Уфа — 16-е и 17-е место соответственно.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что в Татарстане за последние 10 лет улучшилось качество воды для населения, но доля нестандартных проб по санитарно-химическим показателям в подземных источниках водоснабжения остается довольно высокой (30%).



Татьяна Демина