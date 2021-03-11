Форвард «Торпедо» Чехович вернется в США после вылета от «Ак Барса»
Нападающий «Торпедо» Иван Чехович возвращается в Северную Америку в систему клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Информацию подтвердил агент хоккеиста Марк Гандлер.
«Через несколько дней Ваня полетит в Сан-Хосе», — сказал Гандлер.
Чехович выступал за «Торпедо» на правах аренды до конца сезона. Нижегородцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в четырех матчах казанскому «Ак Барсу».
22-летний нападающий провел в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 43 матча, в которых набрал 34 (17+17) очка. В плей-офф в противостоянии с «Ак Барсом» Чехович забросил две шайбы в 4 играх.
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