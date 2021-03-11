Росгвардейцы задержали жителя Казани, который вынес из магазина ящик спиртного

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

В Зеленодольске сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого жителя Казани, который пытался украсть из супермаркета ящик алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии РТ.

Около 5 утра на пульт централизованного наблюдения Зеленодольского ОВО поступил сигнал «Тревога». Сигнализация сработала в магазине по улице Ленина. Прибывшие стражи порядка увидели выходящего из магазина нетрезвого мужчину. В руках у него был ящик спиртного и объемистый пакет.

Мужчина пытался скрыться во дворах, однако был задержан. У 33-летнего ранее судимого жителя Казани изъяли похищенные из магазина ящик с алкогольной продукцией и 50 пачек сигарет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Казани задержали жителя Ярославской области, находившегося в федеральном розыске.

Ольга Плешкова