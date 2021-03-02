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В Казани на улице Баумана проходят киносъемки — видео

21:09, 02.03.2021
В Казани на улице Баумана проходят киносъемки — видео
Фото: скриншот

В Казани на улице Баумана проходят киносъемки. Об этом «Реальному времени» сообщили читатели.

Между ГУМом и ТЦ «Свита Холл» от часов и до пересечения улиц Баумана и Университетская работает съемочная группа. Территория перекрыта.

О том, какое именно кино снимается на центральной улице Казани неизвестно. Предположительно, съемки продлятся несколько часов.

На кадрах видео, присланными читателями, видно, что над площадью рядом с часами на Баумана подвешен большой светящийся шар.

Напомним, ранее в Казанском федеральном университете прошли съемки российского фильма «Святитель». В них принял участие российский актер театра и кино Дмитрий Певцов.

Татьяна Демина
ОбществоКультура Татарстан
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