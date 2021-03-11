В пятницу в домах Приволжского района Казани отключат воду

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Приволжском районе Казани в пятницу, 12 марта, на сутки отключат воду. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

В связи с работами на сетях водопровода с 9:00 12 марта до 6:00 13 марта воды не будет по адресам: Оренбургский тракт, 22а, 24а, 24б, 24в.

Фото: kzn.ru

В МУП «Водоканал» попросили жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, они принимаются по телефону +7(843) 231-62-60.

Вчера в Казани произошла авария на улице Дачной, в результате которой без воды остались жители нескольких домов поселка Аметьево. Причина — прорыв на водопроводе диаметром 300 мм. Этот водопровод построен в 1962 году и имеет 100-процентный износ.

Татьяна Леухина