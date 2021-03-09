В МУП «Водоканал» назвали причину аварии в казанском поселке Аметьево

В Казани авария на водопроводе по улице Дачная, в результате которой без воды остались жители нескольких домов поселка Аметьево, произошла по причине прорыва на водопроводе диаметром 300 мм. Этот водопровод построен в 1962 году и имеет 100-процентный износ.

Заявка об этом поступила 8 марта. Сейчас специалисты проводят работы по ликвидации аварии, однако они осложнены промерзанием грунта и расположением в этой зоне смежных коммуникаций, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала», что ремонтные работы с большой долей вероятности завершатся сегодня вечером либо поздно вечером, либо уже ближе к ночи.



Татьяна Леухина