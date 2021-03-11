Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -16 градусов
В четверг, 11 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем небольшой снег. Утром местами туман. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, ночью слабый, днем умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -11 до -16 градусов. В Казани от -11°С до -13°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -12°С до -16°С.Общество Татарстан
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