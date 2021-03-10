Новости происшествий

17:39 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Заступился за честь официантки: челнинца подозревают в покушении на убийство

17:15, 10.03.2021
Заступился за честь официантки: челнинца подозревают в покушении на убийство
Фото: "Реальное время"

В Набережных Челнах задержан 23-летний подозреваемый в покушении на убийство. По ходатайству Следкома сегодня он был арестован.

По версии следствия, вечером 7 марта 2021 года фигурант дела употреблял спиртное в одном из кафе в городе Набережные Челны. Где поссорился с 32-летним посетителем, посчитав, что тот оскорбил его знакомую официантку. Оба нетрезвых мужчины вышли на улицу, но более молодой оказался сильнее — нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В итоге пострадавшего с серьезными травмами увезли в больницу.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также