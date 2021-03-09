Нечищенные дороги, проблемы в транспорте и татарский с ошибками в Кремле

На что жалуются казанцы на портале «Народный контроль»: обзор самых популярных заявок

За последний месяц на портал «Народный контроль» в Татарстане поступило свыше 280 жалоб. Большая часть заявок касалась уборки снега и работы городского транспорта, но были и неожиданные запросы. На что чаще всего жаловались казанцы и какой помощи ждут от чиновников — в подборке самых популярных обращений.

«Колеи во льду — машину бросает на припаркованные авто»

На первом месте по количеству обращений — жалобы на неочищенные от снега дороги Казани. Пользователь Екатерина пишет, что улица Мало-Московская в плохом состоянии:



— От магазина «Пятерочка» вплоть до детского сада нет места для двустороннего движения! Колеи во льду — машину бросает на припаркованные авто.

Исполком Казани переназначил заявку администрации Кировского и Московского района. Чиновники пояснили, что из-за большого количества припаркованных машин вдоль улицы организовать качественную и своевременную уборку дороги не представляется возможным.



«25.02.2021 проведены дополнительные работы по расчистке указанного в обращении участка», — написано в сообщении. Статус заявки — работе.

«Улицу не чистили ни разу за зиму»

— Беспредел. Тротуары не очищены. Люди вынуждены идти вдоль дороги, рискуя жизнью и создавая опасность дорожной ситуации, — а это уже жалуются жители улицы Яруллина.



Пользователи просят очистить тротуары от снега: «Много школьников здесь передвигается. Это большая улица, есть предприятия, где люди работают». Обращение поддержали три человека. Заявку перенаправили в администрацию Кировского и Московского районов, статус — в работе.

Казанец Айдар А. сообщил, что возле дома 33/50 по ул. Поперечно-Базарной также не чистят снег:



— Из двух полос осталась всего одна, улицу не чистили ни разу за зиму, — сетует автор поста, и его поддержали 22 человека.



— Высока вероятность ДТП, пешеходы не могут перейти дорогу, — пишут другие жители улицы в комментариях.



Представители исполкома Казани заявили, что устранили проблему и разместили под постом фотографии снегоуборочной техники, работающей на месте.

Ошибку на мемориальной доске в кремле исправят к Дню республики



Пользователь Рифат указал на ошибку, допущенную в тексте на мемориальной доске на стене мечети «Кул Шариф» в Казанском кремле.



— Слово «мираснын» написано без буквы «ң», — сообщает он.



Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова принял к сведению замечание пользователя и ответил:

— Работа по замене буквы «н» на букву "ң" в слове «мираснын» будет осуществлена до 27 августа текущего года.



Статус заявки, которую поддержали трое человек, — в работе.

Лишили тротуара — пешеходы идут по дороге



Еще один пользователь Раис рассказал о проблеме для пешеходов на улице Гладилова. Здесь у дома №53 идут ремонтные работы, строители перекрыли тротуар.



— Разместили пешеходную галерею, но проход через нее закрыли. Люди вынуждены ходить по проезжей части, так как к остановке общественного транспорта прохода больше нет, — сокрушается казанец.

Исполком переназначил заявку Управлению административно-технической инспекции. 3 марта ведомство заявило, что проблема решена. Однако в комментариях не сообщается, кто понес ответственность за правонарушение.

Заждались трамвая



Одной из самых обсуждаемых тем на портале стал график движения трамваев на маршрутах №5 и №5а «ЖД вокзал — микрорайон «Солнечный город». Пользователь Ольга пожаловалась на долгое ожидание транспорта.



— Безобразно ходят в любое время дня. Большой интервал, а чаще всего какие-то проблемы: то нет тока, то сошел с рельсов, — сетует она.

Жалобу поддержали 12 человек. «Пятых трамваев нет в нужном количестве, люди ждут больше 30 минут», «Каждый день в час пик — одновагонные трамваи. Пускайте по два-три вагона», — пишут в комментариях к заявке.

МУП «Метроэлектротранс» ответил, что ежедневно на маршрут №5 и №5а выезжает по 17 единиц подвижного состава с интервалом движения 5—6 минут. Ввиду объективных причин, таких как скопление автотранспорта, ДТП и т. д., график движения нарушается, образуются увеличенные интервалы. В конце сообщения администрация Трамвайного депо приносит извинения за причиненные неудобства.

Статус заявки — решена. Однако пассажиры, кажется, недовольны. «Вот и все: «Приносим извинения, а ходят через пень-колоду».

Липовые билеты?



Пользователь Марина пожаловалась на кондуктора, «который вместо нормального билета выдает какую-то старую мятую бумажку». По словам автора, контролер работает на автобусном маршруте №10.



— Где дата и время? А потом поднимают цены на проезд! Прошу решить этот вопрос, — пишет Марина.



Жалоба передана в работу ПАТП № 4. «Кондуктор приглашен на комиссию, проведен дополнительный инструктаж по культуре и правилам обслуживания пассажиров, вынесено дисциплинарное взыскание», — ответили в автотранспортном предприятии.

Поездка в холоде и темноте



На работу трамвайного маршрута №5а в «Народный контроль» поступила еще одна жалоба. «В вагоне №1129 не работают радиаторы отопления. Температура внутри транспортного средства — 13 градусов», — утверждает пользователь Вадим.

МУП «Метроэлектротранс» пояснил, что отопительное оборудование трамвайного вагона осмотрено и в настоящий момент находится в исправном состоянии. Заявка числится решенной.

Также на неудобства в пути пожаловались пассажиры автобуса маршрута №63. «В салоне автобуса А002СХ 716 работают не все лампочки освещения, очень темно», — сообщает пользователь Александр. Заявку поддержали два человека.



Минтранспорта РТ отвечает, что решать проблему должно ООО «КПАТП-9». «В салоне автобуса освещение восстановлено», — сообщили в автотранспортном предприятии. Статус заявки — решена.

