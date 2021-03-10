«Ростелеком» сообщил о восстановлении доступа к государственным сайтам

Компания «Ростелеком» восстановила работу своей сети и возобновила доступ к сайтам госорганов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Работоспособность сети восстановлена в 14.45. «Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем», — заявили в «Ростелекоме».

Ранее Минцифры России заявило, что сегодняшние перебои в работе государственных сайтов связаны со сбоями маршрутизаторов в сети интернет-провайдера «Ростелеком». В ведомстве обратили внимание, что временные трудности с работой некоторых российских сайтов не связаны с замедлением работы Twitter со стороны Роскомнадзора.

Подробнее о том, как «замедление» Twitter в России совпало с масштабным отключением государственных сайтов, читайте в материале «Реального времени».