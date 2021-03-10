Ак Барс Банк наградил лучших ипотечных партнеров в Казани, Зеленодольске и Закамье

В Набережных Челнах и Казани прошло награждение партнеров Ак Барс Банка — победителей конкурса «Лучший ипотечный партнер».

Банк наградил 40 ипотечных партнеров Казанского и Закамского региональных центров дипломами, кубками и ценными призами.

Участники подали около 4,5 тысячи кредитных заявок, по которым банк выдал более 1,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей.

В Казани и Зеленодольске в конкурсе приняли участие 260 партнеров, 14 из них стали победителями в разных номинациях. В Закамском региональном центре участие приняли 220 партнеров и 26 из них стали призерами.

«Прирост по отношению к III кварталу по Казанскому региональному центру составил около 80%, по Закамскому — около 70%. По итогам IV квартала в Татарстане выдано ипотечных кредитов на сумму около 5 миллиардов рублей, более 3,5 млрд было привлечено участниками конкурса

По данным FRG, по итогам декабря доля Ак Барс Банка по выданным ипотечным кредитам в Республике Татарстан увеличилась до пиковых значений — до 13,8%. При этом в сегменте новостроек, по данным ЦБ, доля банка увеличилась — до 20,43%. Это исторически максимальные результаты.

Конкурс положительно повлиял и на последующие продажи партнеров совместно с Ак Барс Банком, позволил выйти с ними на новый уровень лояльности», — отметил Олег Исламов, начальник управления ипотечного бизнеса Ак Барс Банка.

