В КФУ прокомментировали жалобы студентов на условия проживания во временном изоляторе

Фото: скриншот

В комнату временного изолятора КФУ студентка, которая пожаловалась на условия проживания, «была заселена временно — на период подготовки основной комнаты», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.

В КФУ отметили, что изолятор предназначен для временного размещения контактных студентов. Там они находятся под круглосуточным наблюдением медицинских работников. Также для изолированных студентов организовано горячее питание.



Напомним, студенты КФУ пожаловались на условия проживания во временном изоляторе, расположенном на улице Красной Позиции, 6. На кадрах видео, опубликованного в Сети, видно, что в комнате на боковых стенах ободраны обои, стоят четыре кровати со спальными принадлежностями. Под подоконником отвалилась штукатурка, видны кирпичные стены здания.

Татьяна Демина