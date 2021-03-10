В Казани около 60 зон занесены на карту комплексного развития территорий

Федеральный закон №494, который в конце прошлого года внес изменения в Градостроительный кодекс РФ, предусматривает четыре вида комплексного развития территорий: развитие жилой застройки, развитие нежилой застройки, развитие незастроенных территорий и развитие территорий по инициативе правообладателей. Об этом напомнили сегодня во время выездного заседания Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, который вместе с экспертным советом обсудил вопрос КРТ в Татарстане.

В столице Татарстана на карте КРТ порядка 60 зон, сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина. Город категорически против сноса жилой застройки на рассматриваемых территориях, заявила главный архитектор.

Она рассказала о самых значимых зонах, среди которых «Локомотив» (территория от Кировской дамбы до речпорта, включающая полуостров Локомотив и техчасть путевого хозяйства РЖД), «Родина» (кварталы, ограниченные улицами Родины, Даурской, Гвардейской, Аделя Кутуя), «Портовая» (включающая объекты речпорта и земельные участки к западу от ул. 1-ой Тракторной). Планируется, что на этих территориях построят до 3,8 млн кв. м жилых и нежилых площадей.

В Татарстане 18 районов предлагают к рассмотрению 51 земельный участок, которым требуется документация по планировке территорий и инженерной инфраструктуры, в 14 районах отсутствуют участки для комплексного развития, в 12 муниципалитетах рассматривают возможность включения тех или иных территорий под КРТ, описал ситуацию заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

Необязательно ликвидировать производственные площадки, их целесообразно оставлять с учетом развития территорий, считает Кудряшев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Депутаты Госсовета РТ должны принять соответствующие поправки в республиканские законы, которые сегодня и обсудили. Они рекомендовали внести изменения в республиканский закон о жилищных правах граждан. В соответствии с этими поправками планируется, что жильцам, чьи помещения оказались в границах территории комплексного развитии, передадут другое жилье с зачетом его стоимости взамен освобождаемых квартир, нанимателям муниципального жилья предоставят аналогичную жилую площадь.

О том, как изменится Казань после закона о комплексной застройке территорий, читайте в материале «Реального времени».