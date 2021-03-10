В Татарстане на поддержку предпринимательства в этом году выделено 1,2 млрд рублей

В Татарстане на поддержку предпринимательства в рамках нацпроектов в этом году выделено 1,2 млрд рублей. Из них 1 млрд — средства республиканского бюджета, 0,2 млрд — федерального. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ рассказал замминистра экономики РТ Рустам Сибгатуллин. По его словам, дополнительные гранты в этом году получат самозанятые и представители социального бизнеса.

В целом сумма поддержки предпринимателей в текущем году меньше прошлогодней, когда было выделено 1,5 млрд рублей.

Напомним, Набережные Челны и Елабуга стали моногородами-лидерами по финансированию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах с поддержкой Корпорации МСП. Так, в Нижнекамске финансовую поддержку оказали по 32 проектам на общую сумму 5,1 млрд рублей. Это позволило создать в городе 1 048 новых рабочих мест.