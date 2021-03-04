Два татарстанских моногорода стали лидерами по финансовой поддержке со стороны Корпорации МСП

Набережные Челны и Елабуга стали моногородами-лидерами по финансированию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах с поддержкой Корпорации МСП, сообщается на сайте Минэкономики Татарстана.

По итогам прошлого года первое место по инвестиционному климату занял Нижнекамск, где финансовую поддержку оказали по 32 проектам на общую сумму 5,1 млрд рублей. Это позволило создать в городе 1 048 новых рабочих мест, сообщил первый замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ по инвестициям, развитию МСП и ТОСЭР Радмир Беляев.

Он добавил, что в портфеле поддерживаемых проектов находятся 76 проектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 52 млрд рублей. Они предполагают создание 11 тыс. новых рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что за последние 5 лет общая сумма финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах с поддержкой Корпорации МСП превысила 63,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Набережные Челны вошли в число лидеров по охвату мер поддержки для бизнеса среди моногородов России по итогам 2020 года.



Татьяна Демина