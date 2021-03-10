СМИ сообщили о задержании министра здравоохранения Республики Алтай
СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко. По предварительным данным, следователи собираются предъявить ему обвинения во взяточничестве при закупке медицинских изделий.
По данным ТАСС, сейчас Коваленко находится в следственном управлении СКР по региону.
Сергей Коваленко возглавил министерство здравоохранения Алтая в 2019-м году. До назначения он руководил Майминской районной больницей.
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