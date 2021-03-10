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СМИ сообщили о задержании министра здравоохранения Республики Алтай

08:11, 10.03.2021
СМИ сообщили о задержании министра здравоохранения Республики Алтай
Фото: realnoevremya.ru

СМИ сообщили, что правоохранительные органы задержали министра здравоохранения Алтая Сергея Коваленко. По предварительным данным, следователи собираются предъявить ему обвинения во взяточничестве при закупке медицинских изделий.

По данным ТАСС, сейчас Коваленко находится в следственном управлении СКР по региону.

Сергей Коваленко возглавил министерство здравоохранения Алтая в 2019-м году. До назначения он руководил Майминской районной больницей.

Ранее в Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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