В Казани задержали парня за разбой в офисе микрофинансирования

Фото: УВД Казани

В Казани полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрофинансирования. Нападавший, угрожая ножом, потребовал выдать деньги.

Инцидент произошел 26 февраля. Около полудня в офис зашел молодой мужчина в куртке красного цвета. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему всю наличность из кассы. Испугавшись за свою жизнь, женщина выполнила условия и отдала ему 32 550 рублей.

Фото: УВД Казани

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». По камерам были установлены пути отхода злоумышленника. Также оперативники выяснили, что перед нападением он несколько раз обходил прилегающую территорию, заходил в бар и интересовался работой офиса микрозаймов.

Фото: УВД Казани

Личность подозреваемого была установлена, его задержали дома, недалеко от места происшествия. 23-летний парень вину признал. Верхнюю одежду и нож он спрятал на чердаке своего дома. В момент нападения он надевал куртку своего друга, которую тот оставил у него.

Фото: УВД Казани

В месте схрона были обнаружены куртка, нож, шапка с прорезями для глаз. Все это изъято в качестве вещественного доказательства. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Казани мужчина ранил кассиршу магазина ножом за требование оплатить спиртное.

Ольга Плешкова