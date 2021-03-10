В Казани задержали парня за разбой в офисе микрофинансирования
В Казани полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис микрофинансирования. Нападавший, угрожая ножом, потребовал выдать деньги.
Инцидент произошел 26 февраля. Около полудня в офис зашел молодой мужчина в куртке красного цвета. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему всю наличность из кассы. Испугавшись за свою жизнь, женщина выполнила условия и отдала ему 32 550 рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». По камерам были установлены пути отхода злоумышленника. Также оперативники выяснили, что перед нападением он несколько раз обходил прилегающую территорию, заходил в бар и интересовался работой офиса микрозаймов.
Личность подозреваемого была установлена, его задержали дома, недалеко от места происшествия. 23-летний парень вину признал. Верхнюю одежду и нож он спрятал на чердаке своего дома. В момент нападения он надевал куртку своего друга, которую тот оставил у него.
В месте схрона были обнаружены куртка, нож, шапка с прорезями для глаз. Все это изъято в качестве вещественного доказательства. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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